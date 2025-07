Mamardashvili si presenta: “Il Liverpool è un sogno che si realizza”

14/07/2025 | 21:40:54

Il nuovo portiere del Liverpool Giorgi Mamardashvili ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali: ”Sono felice e molto emozionato di essere qui. È un momento incredibile per me perché entrare in un club come il Liverpool non è solo un trasferimento, è un sogno che si avvera. Mi sento pronto, motivato e orgoglioso. Quando ho accettato l’offerta del Liverpool la scorsa estate ho sentito che qualcosa di grande stava per iniziare nella mia vita, ma solo ora capisco veramente cosa significa essere un giocatore del Liverpool”.

“Quando sono arrivato qui è stato un momento davvero difficile per il club (a causa della scomparsa di Diogo Jota ndr), ma tutti qui si sono sostenuti a vicenda e vedo che siamo come una grande famiglia. Non siamo solo una squadra, siamo persone che si prendono cura l’una dell’altra”.

“Negli ultimi mesi ho guardato tutte le partite con una sensazione diversa, come se fossi già parte della squadra. Inoltre da bambino guardavo sempre video di portieri su YouTube, e ricordo anche alcuni portieri del Liverpool. Ricordo Jerzy Dudek, poi Pepe Reina e ora Alisson Becker. Il Liverpool ha una grande tradizione di portieri e voglio provare a scrivere il mio capitolo in questa storia.”.

Foto: Instagram Liverpool