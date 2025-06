Maltempo a Monaco di Baviera: l’inizio di Germania-Portogallo rinviato di una decina di minuti

04/06/2025 | 20:55:23

La sfida fra Germania e Portogallo di questa sera (ore 21), valida come semifinale della Nations League, inizierà con almeno dieci minuti di ritardo a causa del maltempo che sta colpendo Monaco di Baviera in queste ore, con una violenta grandinata che ha costretto i giocatori a rientrare negli spogliatoi durante il riscaldamento. L’arbitro dell’incontro Slavko Vincic sta verificando la tenuta del campo per capire se ci sono le condizioni per disputare la partita. Nuovo sopralluogo verso le 21 per provare il calcio d’inizio alle 21.10, 21.15.

Foto: logo Nations League