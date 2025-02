Malore per Zeman: il boemo è ricoverato in terapia intensiva

Ancora paura per Zdenek Zeman. L’ex tecnico – tra le altre – di Roma e Pescara è stato ricoverato in codice rosso al Policlinico Gemelli e in questo momento si trova ricoverato in terapia intensiva neurologica. Il boemo, 77 anni, avrebbe presentato segnali di disartria (la perdita della capacità di articolare le parole in maniera normale) e ipostenia all’arto inferiore destro. Già da alcuni giorni Zeman aveva accusato una forte sindrome influenzale che aveva acceso il campanello d’allarme della famiglia. Stamattina il ricovero.

Foto: Instagram Pescara