Malore per un tifoso, Inter-Udinese sospesa per 5 minuti

Inter-Udinese si è fermata per cinque minuti per soccorrere un tifoso nelle primissime file dietro la porta difesa dall’Udinese. Grande apprensione intorno al minuto 40, con il gioco si è fermato per permettere ai paramedici di soccorrere il tifoso. La gara si è fermata per cinque minuti, prima di riprendere regolarmente.