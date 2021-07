Malore per Babacar, l’ex Lecce ricoverato per spasmo cardiaco

Brutta mattina per l’ex Lecce, Khouma Babacar. Il giocatore, oggi in forza all’Aytemiz Alanyaspor, si sarebbe sentito male mentre effettuava l’allenamento mattutino durante il ritiro della squadra in previsione della prossima stagione.

Questo il comunicato del club turco:

“Il nostro calciatore, Khouma Babacara, questa mattina durante l’allenamento sul campo di Urder, si è sentito male. Dai primi esami effettuati al Burdur State Hospital, i medici hanno affermato che si sarebbe trattato di uno spasmo cardiaco. Ulteriori cure ed accertamenti saranno effettuati presso l’ospedale privato Alanya Anadolu“.

Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar’ın Burdur Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Özel Alanya Anadolu Hastanesi’nde yapılacaktır. pic.twitter.com/kyvwwXcYkO — Aytemiz Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) July 8, 2021

Foto: Instagram giocatore