Malore Eriksen, Ceferin: “Momenti come questi fanno vedere la vita sotto altre prospettive”

Ai canali ufficiali della Uefa, il presidente Aleksander Ceferin, ha parlato anche della vicenda Eriksen, per fortuna al momento risolta per il meglio.

Queste le sue parole: “Momenti come questo mettono tutto nella vita in una diversa prospettiva. Auguro a Christian una pronta e completa guarigione e prego che la sua famiglia abbia forza e fede. In questi momenti, l’unità della famiglia del calcio è così forte e lui e la sua famiglia portano con sé gli auguri e le preghiere di tutti. Ho sentito di tifosi di entrambe le squadre che cantavano il suo nome. Il calcio è bello e Christian lo gioca magnificamente”.

Foto: Twitter Uefa