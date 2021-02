Malore Dziczek, lo staff medico: “Era in difficoltà respiratorie, non c’è stato arresto cardiaco”

Queste le parole dello staff medico della Salernitana dopo il malore occorso a Dziczek: “Al momento del primo infortunio di settembre in allenamento furono fatte tutte le indagini di tipo neurologico e cardiologico, con esito negativo. Alla luce di questo nuovo episodio ripartiranno tutti gli accertamenti necessari per arrivare ad una causa. In questo momento il ragazzo è cosciente, ricoverato all’ospedale di Ascoli.

Dziczek non avrebbe mai avuto l’ok per rientrare in campo se non avessimo fatto tutto il necessario per escludere patologie. La causa scatenante non è stata appurata, anche oggi ha perso i sensi e questa cosa indurrà grande cautela da qui alle prossime ore. Una crisi vagale, la seconda da settembre ad oggi. Siamo costantemente in contatto con i medici e con la società, posso dire che non c’è stato arresto cardiaco. La lingua era andata nel retrobocca ed è stato rianimato, c’è stato un pericolo perchè era in difficoltà respiratorie”.

Il giocatore resterà in ospedale, la Salernitana è in stretto contatto con lo stesso e si è interessata anche la federazione polacca, seguiranno aggiornamenti.