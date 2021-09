Verso Malmoe-Juve, le ultime su Chiesa e i sudamericani

Domani sera alle 21 la Juventus sarà impegnata in trasferta a Malmo per l’esordio stagionale in Champions League. Stamattina, i bianconeri sono scesi in campo alla Continassa per la rifinitura prima della partenza per la Svezia. I sudamericani stanno lavorando con il resto del gruppo, mentre Chiesa segue un programma personalizzato insieme ad un preparatore. Assenti, invece, gli infortunati Kaio Jorge e Arthur.

Foto: Instagram Chiesa