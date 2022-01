Mallorca, inaugurato un murales per Eto’o prima della gara con il Barcellona

Mallorca-Barcellona in Liga vuol dire anche Samuel Eto’o, grande ex attaccante, esploso prima nel Mallorca e poi consacratosi in blaugrana, prima della parentesi all’Inter.

Prima della gara, che chiude la giornata di Liga, è stato inaugurato un murales per l’ex attaccante camerunense, da poche settimane, tra l’altro, presidente della federcalcio del suo Paese.

Presente alla cerimonia e alla partita, lo stesso Eto’o, visibilmente commosso.

Questo il tweet con la foto che ritrae Eto’o davanti al murales.

. Queda estrenado el mural realizado por @MAKELISMOS en honor a nuestro león indomable. ❤️ ¡Te queremos, @SamuelEtoo! pic.twitter.com/Anh4BX0n9k — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) January 2, 2022

Foto: Twitter Mallorca