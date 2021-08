Ufficiale: Mallorca, arriva Rodrigo Battaglia in prestito dallo Sportng CP

È ufficiale: Rodrigo Battaglia è un nuovo giocatore del Mallorca. La squadra baleare, infatti, ha raggiunto un accordo con lo Sporting Lisbona per il prestito del centrocampista fino al termine della stagione. L’argentino classe 1991 torna così in Liga dopo aver giocato in prestito lo scorso anno al Deportivo Alavés.

Foto: Twitter Mallorca