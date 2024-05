Malinovskyi-Vitinha: il Genoa batte il Bologna 2-0

Il Genoa chiude il campionato con una vittoria interna. Al Ferraris i grifoni vincono 2-0 sul Bologna, già certo della qualificazione in Champions e anche distratto dai festeggiamenti in settimana.

Un gol per tempo per i luguri, con Malinoviskyi e Vitinha a indirizzare la gara. Un successo che proietta il Genoa a 49 punti, a pochi punti dalla zona europea. Il Bologna con questa sconfitta resta dietro alla Juve. I bianconeri saranno quindi certamente quarti. Il Bologna rischia di chiudere al quinto posto, con l’Atalanta che ha sole due punti in meno ma con due gare da giocare ancora.

Foto: twitter Genoa