Malinovskyi rivela: “A gennaio ho rifiutato la Roma. Ecco perché”

Ruslan Malinovskyi è un nome in bella evidenza sulla lista dell’Atalanta, come vi abbiamo raccontato. Ma il centrocampista offensivo del Genk a gennaio è stato vicino alla Roma. A confessarlo è il diretto interessato, intervenuto così ai microfoni di hln.be: “L’estate scorsa il Genk mi ha chiesto di restare per aiutarli a vincere il titolo. Non volevano lasciarmi andare l’anno scorso, ma avevano promesso di non ostacolare il trasferimento questa estate. Durante la pausa invernale ho avuto la possibilità di andare alla Roma, ma ho rifiutato perché volevo mantenere la promessa fatta al Genk. Ora non stanno mantenendo la loro promessa e mi sento tradito. Ho 26 anni e voglio giocare in un contesto più grande“.

Foto: newsbeezer.com