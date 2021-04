Malinovskyi: “Obiettivo Champions, ogni partita sarà come una finale”

Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale della società bergamasca. “Nell’ultimo periodo abbiamo giocato bene, ottenendo grandi risultati. In questo momento della stagione ogni partita è difficile, perché la classifica è corta e noi giochiamo per raggiungere nuovamente la Champions. Dobbiamo cercare sempre di prendere il massimo dei punti in ogni partita”.

L’ucraino, attraverso un sondaggio tra i tifosi, ha ricevuto il riconoscimento come miglior giocatore del mese: “Non mi aspettavo di esserlo, perché tutti i componenti della squadra si sono espressi alla grande che hanno permesso all’Atalanta di vincere e mostrare grandi prestazioni, ringrazio tantissimo i tifosi”.

FOTO: Twitter ufficiale Atalanta