Malinovskyi: “Non pensiamo allo scudetto, ma a battere il Villarreal. A Napoli è difficile fare punti”

Ruslan Malinovskyi, talento dell’Atalanta, ha parlato così ai microfoni di SkySport dopo il successo sul Napoli per 3-2:

“Sappiamo di avere giocato contro una squadra forte, abbiamo fatto gol subito e abbiamo pensato che fosse ancora più difficile, perché il Napoli è sempre vivo. Certo che è complicato giocare solo nella nostra metà campo, dobbiamo pressare, sono forti nel possesso. Abbiamo vinto e per noi è molto importante”.

Pensate allo Scudetto?

“No no no, questa roba non ce l’abbiamo nello spogliatoio. Pensiamo alla prossima. A Napoli è difficile prendere punti, abbiamo giocato molto bene, noi non molliamo mai. Sappiamo che in novanta minuti possiamo vincere”.

Ci credete con il Villarreal?

“Abbiamo quattro giorni per recuperare, giochiamo in casa nostra. Penso che meglio giocare per un risultato che per due. Giochiamo in casa, dobbiamo andare avanti”. Foto: Twitter Atalanta