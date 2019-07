Puntualissimo. Ruslan Malinovskyi è arrivato pochi minuti fa a Milano, rispettati i programmi che lo avrebbero voluto già oggi in Italia, domani le visite con l’Atalanta. Un colpo di assoluto spessore per il nuovo centrocampo di Gasperini, operazione gestita dagli intermediari Stefano Antonelli e Fabio Parisi per un totale di 13 milioni al Genk più bonus. Malinovskyi è pronto per la nuova avventura.