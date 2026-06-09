Malinovskyi: “Con quell’Atalanta avremmo potuto vincere lo scudetto. De Rossi farà volare il Genoa”

09/06/2026 | 11:04:43

Ruslan Malinovskyi , ex centrocampista di Atalanta e Genoa, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, dove ha analizzato la sua carriera in Italia.

Le sue parole: “Addio al Genoa? Sul piano delle emozioni, tutta la settimana dell’ultima di campionato è stata veramente difficile. Mi sono arrivati tanti messaggi, tutti sapevano che Genoa-Milan sarebbe stata la mia ultima partita al Ferraris”.

Carriera da giovane: “Prima giocavo in C con la terza squadra dello Shakhtar, poi andai al Sevastopol”.

E a proposito del futuro ha aggiunto: “Io voglio giocare ancora. I miei obiettivi sono il prossimo Europeo e magari di nuovo la Champions League”.

Sull’Atalanta: “Avevo parlato con un po’ di persone della Sampdoria. Mi fecero una proposta quando giocavo nel Genk, ma poi arrivò l’Atalanta”.

Con i nerazzurri è stato vero e proprio amore, 4 stagioni senza trofei ma con tante soddisfazioni: “Giocare in quella Dea è stato meraviglioso: calciatori forti come Ilicic, il “Papu” Gomez, Zapata, Muriel e un grande allenatore come Gasperini. La sensazione dentro lo spogliatoio era che potessimo vincere addirittura lo scudetto”.

Quando l’ucraino lasciò Bergamo si vociferava che l’addio fosse causato da una rottura con Gasperini. Il giocatore ha smentito: “Macché, una normalissima situazione di calcio: erano arrivati nuoci calciatori, io giocavo meno e si era presentata l’occasione di andare a Marsiglia. Ci siamo sempre parlati, fu un rapporto perfetto fino all’ultimo giorno”.

E infine, Malinosvkyi ha speso belle parole per Daniele De Rossi. Il calciatore ha detto che l’ex capitano della Roma lo ha aiutato a crescere e gli ha donato fiducia: “Dopo l’infortunio di Venezia e la preparazione persi un anno tra recupero e rimozione della placca. Avevo bisogno di minutaggio e il mister mi ha dato fiducia. Lo voglio ringraziare, sono cresciuto in tante cose grazie a lui. Con De Rossi in panchina il Grifone può volare in alto”.

Foto: Instagram Genoa