Malinovskyi: “Atalanta, ora bisogna accelerare. Si entra nel clou della stagione”

Ruslan Malinovskyi, centrocampista offensivo dell’Atalanta, ha parlato a L’Eco di Bergamo in merito a questo inizio di campionato della “Dea”.

Un inizio non ottimale, concluso poi con la sconfitta con il Milan.

Queste le parole dell’ucraino: “Atalanta, adesso bisogna accelerare. Avvio difficile anche per i tanti guai fisici. Lavoriamo per migliorare. Non sarà semplice, ci sono tante squadre agguerrite. Ma ora, dopo la sosta, si entra nel clou della prima parte di stagione, sia in campionato che in Champions e sarà vietato sbagliare. I punti da recuperare in campionato sono già tanti, ma non ci poniamo limiti. In Champions ci attendono due sfide decisive contro il Manchester United”.

Foto: Twitter Atalanta