Malinovsky: “Senza Gomez ho sentito più pressione, sapevo che la gente si aspettava tanto da me”

Ruslan Malinovsky, centrocampista dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista all’Eco di Bergamo in cui ha raccontato il recupero dall’infortunio e la crescita avuta in stagione, soprattutto in seguito alla partenza del Papu Gomez. Queste le sue parole.

Sul recupero dall’infortunio: “Per un periodo avvertivo molto dolore: dopo la vittoria di inizio campionato a Roma con la Lazio non riuscivo quasi neanche a camminare. Quando sprintavo sentivo fastidio: non potevo lavorare al top e in Serie A diventa tutto difficile se non sei al 100%. Le cose sono andate meglio dopo il recupero post-Covid”.

Sulle pressioni in seguito alla partenza di Gomez: “Non ho pensato a questo, ma ho sentito un po’ di pressione perché sapevo che la gente si aspettava di più da me. Questo perché il primo anno in Italia serve per imparare la lingua e per adattarsi, ma nel secondo ci si aspetta il salto di qualità: io per primo sapevo di dovere fare meglio. Non stavo giocando il mio calcio migliore, ma ora voglio dare sempre di più”.

Foto: Twitter Atalanta