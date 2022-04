MALIK TILLMAN, NUOVO TALENTO TARGATO BAYERN

Nella sempre florida cantera del Bayern Monaco si sono formati nel corso degli anni talenti purissimi che, spesso, hanno fatto le fortune della Nazionale tedesca. Basti pensare a Musiala, stella del 2003 che dall’anno scorso è tra i protagonisti dei bavaresi. Altro bel profilo da monitorare da qui in avanti è sicuramente Malik Tillman, trequartista classe 2002 che si è appena laureato campione di Germania.

Tillman fin da piccolo ha vestito i colori rosso sgargiante del Bayern, entrando nelle giovanili a pochi anni e arrivando fino alla prima squadra. Talento, quindi, interamente made in Bayern, a differenza di Musiala che ad esempio si è formato nel Chelsea. Il suo debutto risale al 25 agosto 2021, nella gara di DFB Pokal vinta per 12-0 contro il Bremer. Fino ad allora aveva militato nella seconda squadra del Bayern, collezionando in un anno 7 gol in 18 presenze. Buoni numeri che gli hanno valso il passaggio diretto in prima squadra, sotto consiglio di Julian Nagelsmann. E pensare che aveva iniziato la sua carriera come centrocampista. Finora sono arrivate quattro presenze, ma in questo finale di stagione è normale pensare ad un maggior minutaggio.

Tillman ha un fratello maggiore, Timothy, ritenuto fino a qualche anno fa un crack tanto che il Barcellona ci aveva provato in tutti i modi per portarselo in Spagna. A 22 anni, però, Timothy si è un po’ perso, anche a causa di qualche infortunio di troppo (gioca nel Furth in Bundesliga). Malik, invece, è aggregato stabilmente col Bayern e recentemente ha firmato il rinnovo di contratto col Bayern fino al 2024. È già nel giro nelle giovanili tedesche, dopo aver iniziato con gli Stati Uniti per via della sua doppia cittadinanza. Su di lui il Bayern punta molto. La speranza è arrivare lì dove Timothy ancora non è riuscito.

FOTO: Instagram Bayern