Mali, i convocati per la Coppa d’Africa: 2 giocatori della Serie A impegnati
11/12/2025 | 16:34:09
Il CT del Mali, Tom Saintfiet, ha diramato la lista dei convocati per la Coppa d’Africa.
Due i calciatori della Serie A impegnati: Woyo Coulibaly del Sassuolo e Lassana Coulibaly del Lecce.
PORTIERI: Djigui Diarra (Young Africans), Ismael Diawara (Sirius), Mamadou Samassa (Laval) DIFENSORI: Woyo Coulibaly (Sassuolo), Cheick Oumar Konaté (Clermont), Hamari Traoré (Paris FC), Nathan Gassama (Baltika Kaliningrad), Mamadou Fofana (New England Revolution), Ousmane Camara (Angers), Amadou Danté (Arouca), Daouda Guindo (Brest) CENTROCAMPISTI: Amadou Haidara (Lipsia), Lassana Coulibaly (Lecce), Mohamed Camara (Al Sadd), Mamadou Sangaré (Lens), Aliou Dieng (Al Ahly)
ATTACCANTI: Gaoussou Diakité (Losanna), Gaoussou Diarra (Feyenoord), Mamadou Camara (Laval), Fode Doucouré (Le Havre), Brahima Diarra (Al Wahda), El Bilal Touré (Besiktas), Mamadou Doumbia (Watford), Moussa Sylla (Schalke), Lassine Sinayoko (Auxerre).
Foto: X Sassuolo