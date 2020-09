Males, la trattativa di Faggiano: tutto ebbe inizio il 18 giugno

Darian Males al Genoa: è una notizia ufficiale da poche ore, ma possiamo definirla la trattativa di Daniele Faggiano. Tutto ebbe inizio addirittura il 18 giugno, oltre tre mesi fa! Quel giorno vi raccontammo che l’Inter avrebbe preso l’attaccante dal Lucerna per poi girarlo a Daniele Faggiano, a quei tempi ancora direttore sportivo del Parma. Ma poi, una volta andato al Genoa, il direttore sportivo decise di portarlo in Liguria, come abbiamo segnalato, visto che Males era stato una sua intuizione. Vi abbiamo raccontato tutto, dal 18 giugno all’ufficialità di poche ore fa, oltre tre mesi dopo…

Foto: sito Genoa