Males all’Inter: la prima volta il 18 giugno. Ora è ufficiale. Andrà al Genoa

Darian Males all’Inter: ora è ufficiale. Va in porto una nostra esclusiva, addirittura era il 18 giugno quando accostammo per la prima volta l’attaccante al club nerazzurro. Males arriva in Italia, proprio così, nessun dubbio e tutto confermato. Il 18 giugno avevamo aggiunto che l’Inter lo avrebbe parcheggiato al Parma, esattamente perché il direttore sportivo degli emiliani era Daniele Faggiano. Ora Faggiano è del Genoa e, come anticipato il 26 agosto, presto Males sarà rossoblu.

Ecco il comunicato dell’Inter: “FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Darian Males dal Fussball Club Luzern: l’attaccante classe 2001 ha firmato un contratto quinquennale con i nerazzurri”.

Foto: sito Inter