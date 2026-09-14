Malen: “Voglio segnare tanti altri gol, abbiamo obiettivi. Bello essere vicino a Totti”

14/09/2026 | 21:09:51

Malen ha parlato a Dazn dopo la vittoria di Torino: “Se mi piace la parola Dybalen? Sono molto aperto a queste cose. Sono fortunato a non avere un assist perché si mantengono attaccati, però è stato un gol importante. Era importante segnare. Chiaramente mi dispiace per lui perché non otterrà l’assist, ma la cosa importante era fare gol oggi. Non penso tanto all’idolo che sto diventando per i tifosi della Roma perché voglio segnare tanti gol. Abbiamo anche degli obiettivi di squadra da raggiungere e sono concentrato solo su questo. Solo Totti aveva segnato come me all’inizio? So quanto sia grande per questo club e cosa ha fatto. Essere vicino a lui è bello, ma sono molto felice”.

foto x roma