Malen: “Sono deluso, meritavamo la vittoria. Felice di aver firmato per la Roma”

15/02/2026 | 23:27:04

Donyell Malen ha parlato a Sky dopo la partita tra Napoli e Roma: “Penso, a dire la verità, di essere piuttosto deluso. Credo che meritassimo di vincere qui. Penso che abbiamo fatto una buona partita. Ovviamente per me è una buona serata a livello personale, ma nel calcio quello che conta è vincere. Sono molto contento di essere qui. Avevo fiducia quando ho firmato per la Roma. Nel calcio, a volte, hai bisogno anche di un po’ di fortuna e in questo momento le cose stanno andando bene. Chiaramente sono felice di questo momento. Gasperini mi ha spiegato dove mi avrebbe schierato, quale sarebbe stata la mia posizione e quali erano le sue ambizioni all’interno di questa squadra, ambizioni che mi coinvolgevano chiaramente. Sono contento di aver firmato per la Roma e di essere qui”.

foto x roma