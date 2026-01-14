Malen, solo la Roma: le fantasie sul Napoli (e non solo) e i retroscena delle ultime 48 ore

Malen e la Roma: le trattative che ci piacciono di più, un nome nel silenzio domenica scorsa, chiusura in 72 ore. Bisogna conoscere il mercato inglese e quindi l’Aston Villa, ci sono sempre sorprese e se dici di conoscerlo non puoi stupirti, al massimo ti resta che raccontare in differita gli ultimi passaggi formali burocratici. Un chiarimento e alcuni retroscena delle ultime 48 ore: la Roma ha sempre avuto le carte in mano dalla giornata di domenica, incassando il gradimento dell’attaccante olandese che ha subito intuito come Gasperini e il suo sistema di gioco potessero rappresentare una svolta in carriera. Ottenuto il via libera di Malen, la Roma si è precipitata a garantire un obbligo di riscatto anche in caso di qualificazione in Europa League, un modo per trasmettergli subito la fiducia e il gradimento totale. Gli accostamenti all’Atletico Madrid della giornata di ieri sono stati una questione di “pancia” (chiamiamola così…) senza alcun riscontro vero, la Roma aveva le carte in mano. I riferimenti al Napoli pura fantasia, non fosse altro perché il club azzurro ha il mercato bloccato e non avrebbe potuto muoversi. Alla Juve era stato proposto la scorsa settimana, ma senza profondità: la Roma è scesa in campo e ha chiuso la pratica. Alla Juve il profilo piaceva quasi sei anni fa, venne parlammo nel febbraio del 2020, erano i tempi del PSV e del povero Mino Raiola che lo assisteva. Ma non ci furono i margini per chiudere, evidentemente era destino che prima o poi Malen sarebbe sbarcato in Serie A. Esattamente Roma giallorossa.

