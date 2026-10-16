Malen: “Lautaro è forte, in più di me ha l’esperienza”

16/10/2026 | 19:02:29

Le parole di Malen al Corriere dello sport: “Cos’ha Lautaro che io non ho? E’ davvero un giocatore forte: ha segnato tanti gol per l’Inter, ha molta esperienza. Ha giocato molte partite in Italia, quindi direi l’esperienza. Cosa mi ha colpito della Roma? Credo soprattutto quanto sia grande questo club. Mi hanno colpito i tifosi, i miei compagni e la passione che abbiamo tutti per portare questa società al successo. È una passione che sento anch’io. È davvero un grandissimo club, con persone straordinarie”.

foto x roma