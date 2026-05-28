Malen: “Il Mondiale sarà speciale. Lo sognavo da bambino. Voglio continuare a far bene”
28/05/2026 | 20:16:29
Messaggio social di Donyell Malen, attaccante della Roma. Il giocatore, dopo aver trascinato la Roma alla Champion, ora vuole continuare a far bene al Mondiale con la sua Olanda.
Malen ha postato una foto sui social. Foto accompagnata dalla seguente didascalia: “Da bambino guardavo il Mondiale in arancione con la mia famiglia, sognando un momenti come questo. Dal giocare nelle giovanili ad adesso dove rappresento il mio paese, nel più grande palcoscenico del mondo affianco ai ragazzi che conosco da una vita… è una sensazione speciale”.
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Foto: X Roma