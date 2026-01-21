MALEN, IL MERCATO QUELLO BELLO

21/01/2026 | 20:00:34

Ci vuole poco, molto poco, per capire certe cose. Sono bastati dieci minuti per inquadrare Donyell Malen, promozione su tutta la linea. Sono d’accordo con chi sostiene che il ragazzo del 1999 sia più forte di Zirkzee, non a caso Gasperini lo ha rimarcato e non a caso il titolare dell’Olanda è lui. A me è sempre piaciuto fin dai tempi del PSV Eindhoven quando lo assisteva Mino Raiola e quando la Juve aveva fatto un tentativo concreto per portarlo a Torino. Gli olandesi alzarono l’asticella, non avevano voglia di privarsene e il suo decollo in carriera venne rinviato. Malen è pura poesia perché è molto tecnico, molto veloce e molto cinico. Quando ha il pallone, ha già individuato le scelte, gioca per se stesso e per la squadra, non si tratta di una dote comune a tutti.

Per sua fortuna la Roma ha saputo agire d’anticipo, garantendo l’obbligo di riscatto all’Aston Villa in caso di Champions e dando le garanzie che il ragazzo chiedeva per fare in modo di non essere considerato un pacco postale. Le stesse garanzie che aveva chiesto Raspadori, ma per la Roma – ripeto – è stata una fortuna andare su Donyell e non su Jack, in questo caso viaggiamo su un livello leggermente più alto e su un’esperienza internazionale da non trascurare. Non so quale sarà il futuro di Dyvala dal primo luglio in poi, ma l’intesa tra i due durante la gara di Torino sembrava quella di un tandem in simbiosi da almeno tre o quattro anni. Invece, era la prima partita in coppia e non esiste una regola migliore di quella che ti permette un feeling immediato quando la tecnica è il tuo pane quotidiano, giochi di prima e ti diverti perché in fondo la passione è più importante del conto in banca. Vedremo se la Roma prenderà un altro attaccante, la strategia era quella di convocarne due e metterli nella mani di Gasperini anche se oggi si avverte la necessità di colmare qualche lacuna sulle fasce. Ma comunque vada, c’è già un titolo enorme che potrà fare una bella differenza per le ambizioni di chi ha il desiderio di sbarcare almeno nelle prossima Champions. Il titolo è chiaro: Donyell Malen alla Roma, il mercato quello bello.

Mi chiedete un parere su En-Nesyri, alternativa concreta della Juve in caso di naufragio dell’operazione Mateta come riportato dalla Turchia la scorsa settimana, ma anche obiettivo del Napoli. En-Nesyri è un attaccante che mi piace, non quanto Malen ma di sicuro ha caratteristiche importanti e fa gol. Tuttavia bisogna capire cosa vuoi fare da grande: se la Juventus ha un accordo con Mateta e continua a non mettere i soldi che il Cyrstal Palace chiede, storia che ricorda molto quella che aveva caratterizzato Kolo Muani la scorsa estate. Ricordate: due mesi a corteggiarlo, a strappare la disponibilità ma senza affondare con il Paris Saint-Germain che poi si è stufato e ha cambiato le condizioni, costringendo la Juventus a virare su Openda nelle ultime ore del mercato estivo. Quindi, En-Nesyri è bravo, piace e segna, ma nella vita dipende sempre o quasi da cosa vuoi fare da grande. Se ti chiami Juve e hai una prima scelta, devi attivarti perché l’autobus non passi sotto il tuo naso facendo finta di nulla oppure – peggio – evitando di salirci.

Foto: X Roma