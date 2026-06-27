Malen: “I tanti gol in Serie A? È stato merito della Roma, non mio. Vogliamo vincere qualcosa, è il nostro obiettivo”

27/06/2026 | 13:20:06

L’attaccante della Roma Donyell Malen, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Come sta andando il Mondiale? Tutto bene. Abbiamo vinto il girone, giocato un buon calcio e ora ci prepariamo per la seconda fase. Vedo una squadra in crescita. E molto carica. Marocco avversario difficile? È vero ma lo sono tutti, quando sale il livello. Ci faremo trovare pronti come abbiamo fatto finora. Se mi aspettavo di segnare così tanto in Serie A? Non saprei. Io sono arrivato pieno di entusiasmo e di motivazioni. Poi per fortuna è andato tutto bene. Ma è stato merito della Roma, non mio. Se non avessimo remato tutti dalla stessa parte, non avremmo raggiunto il nostro obiettivo. Se per la prossima stagione puntiamo a qualcosa di più rispetto al piazzamento Champions? Certamente. Noi vogliamo vincere qualcosa. È il nostro obiettivo”.

Foto: X Roma