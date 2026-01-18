Malen, esordio top: la Roma conduce 1-0 a Torino all’intervallo

18/01/2026 | 18:53:42

Gran primo tempo della Roma in casa del Torino. I giallorossi conducono 1-0 contro i granata.

Giallorossi che perdono Hermoso al 23′, entra al suo posto Ghilardi. Sale la Roma, che pressa i granata e in pochi minuti costruisce 3-4 palle gol.

Prima Dybala, con in sinistro a giro, sfiora il palo, poi ci prova Malen, che segna un grandissimo gol, ma viene annullato per un fuorigioco di millimetri. Al 26′ però il gol è buono, palla proprio di Dybala per l’olandese, stop e destro, rete del vantaggio giallorosso.

Foto: X Roma