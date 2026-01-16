Malen: “Entusiasta di essere alla Roma, preferisco giocare al centro dell’attacco”

16/01/2026 | 14:23:44

Donyell Malen ha rilasciato un’intervista ai canali della Roma dopo l’annuncio del suo arrivo in giallorosso. “Sono molto contento di essere qui. Sono stati giorni lunghi, ma sono entusiasta. Io gioco con passione e spero di poter creare un legame con i tifosi e di fare qualcosa di importante insieme. Cosa mi ha fatto dire sì alla Roma? La passione dei tifosi, l’ambizione della proprietà e gli obiettivi della società. Questo è un grandissimo club e sono felicissimo. Gli attaccanti hanno fatto bene con Gasperini, quindi non vedo l’ora di lavorare con lui. Preferisco giocare al centro dell’attacco, penso di essere più pericoloso in quel ruolo. La Serie A mi è sempre interessata. Justin Kluivert è un mio amico: quando sono circolate le prime voci, mi ha scritto che la Roma è un club straordinario. Sì, abbiamo parlato molto. Ho scelto la maglia numero 14 perché era il numero più bello a disposizione e perché in passato l’ho avuto e mi sono trovato bene. Il Colosseo credo sia uno dei posti più belli da visitare. Qualche volta ho mangiato una carbonara, ma non credo fossero come quella di Roma. Ai tifosi dico che cercherò di dare il massimo, segnare gol e servire assist. Sono molto entusiasta. Forza Roma!”.

Foto: sito ufficiale Roma