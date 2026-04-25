Malen-El Aynaoui: Bologna-Roma 0-2 dopo i primi 45′
25/04/2026 | 18:49:07
Decidono i gol di Malen e El Aynaoui nel primo tempo del Dall’Ara. La Roma si porta in vantaggio dopo 7′. Contropiede della squadra di Gasperini: El Aynaoui filtra per Malen, che sul filo del fuorigioco buca la difesa del Bologna e supera Ravaglia con precisione. Altra occasione al 26′. Malen scappa ancora per via centrale sul filo del fuorigioco: stavolta tenta il pallonetto su Ravaglia ma non centra la porta. Girata al volo di Orsolini al 46′, pallone che prende una strana traiettoria ma poi viene respinto da Svilar. Dopo qualche istante El Aynaoui raccoglie l’assist perfetto di Malen, i giallorossi raddoppiano.
foto x bologna