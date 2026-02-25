Malen è uomo-squadra. Solo la Roma, anche se lo avevano mandato a Madrid…

Il colpo Malen sta dando i frutti che la Roma attendeva, per l’entusiasmo di Gasperini che aspettava da tempo un attaccante con queste caratteristiche. Solo chi vive di frustrazioni personali non può riconoscere l’importanza di un’operazione del genere motivandola con il fatto che soltanto in una Serie A povera di contenuti può fare la differenza. In realtà, Malen ha sempre dimostrato di avere ottime qualità e il fiuto del gol, non a caso è il titolare della Nazionale olandese. E dal nostro punto di vista proprio la prestazione di ieri contro la Cremonese ha legittimato l’importanza di Malen: nessun gol, ma un lodevole lavoro per i compagni, a conferma del fatto che stiamo parlando di un autentico uomo squadra. La grande sorpresa dell’11 gennaio e poco importa se il giorno dopo la hanno addirittura accostato all’Atletico Madrid con un sorpasso in corso mai verificatosi. E soprattutto letteralmente inventato, alla luce dei fatti e della convinta scelta firmata Malen di indossare la maglia giallorossa…

