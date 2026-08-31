Malen: “E’ giusto sognare grande obiettivi. Il gruppo mi sostiene, ma un passo alla volta”

31/08/2026 | 21:44:03

Donyell Malen è stato ancora protagonista con la Roma, doppietta a Lecce dopo la tripletta con la Fiorentina alla prima giornata.

L’olandese ha così parlato a Dazn: “Scudetto? È ancora lunga, mancano troppe partite. Dobbiamo restare concentrati e affrontare ogni gara con la stessa determinazione”.

Cinque gol in una partita e mezzo: così diventa difficile fermare il sogno dei tifosi. “No, certo. I sogni esistono per un motivo, tutti dovrebbero sognare. Noi siamo molto focalizzati, però, partita dopo partita. Dobbiamo procedere con umiltà e continuare a lavorare come stiamo facendo”.

Che cosa ci dici di Emanuele Lulli? Sta vivendo settimane incredibili. “Sta giocando molto bene. Corre per noi, crea occasioni, difende con grande attenzione. Siamo molto orgogliosi di lui e lo sosteniamo in tutti i modi possibili. È un ragazzo che sta dando un contributo fondamentale alla squadra”.

Foto: X Roma