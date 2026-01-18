Malen: “E’ facile giocare con Dybala, sono felice del gol e della vittoria”

18/01/2026 | 20:23:25

Malen ha parlato a Sky dopo Torino-Roma: “Oggi è stata una bella giornata. Penso che abbiamo giocato bene e ottenuto un buon risultato. Sono ovviamente molto contento: abbiamo fatto una buona prestazione e portato a casa i tre punti, quindi meglio di così era difficile. Ovviamente questa connessione va ancora costruita, ma è facile giocare con Paulo. Mi ha trovato diverse volte stasera, mi ha servito due assist perché uno poi è stato annullato. È stato davvero molto semplice giocare insieme. E vale lo stesso anche per lui: è facile giocare con un attaccante così”.

foto x roma