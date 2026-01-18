Malen e Dybala, la Roma vince 2-0 a Torino e va a più 3 sulla Juventus

18/01/2026 | 20:01:10

La Roma vince la terza di fila in campionato, a Torino si impone con i gol di Malen e Dybala nel 2-0 finale. Gran primo tempo dei giallorossi in casa del Torino. I giallorossi conducono 1-0 contro i granata. Giallorossi che perdono Hermoso al 23′, entra al suo posto Ghilardi. Sale la Roma, che pressa i granata e in pochi minuti costruisce 3-4 palle gol. Prima Dybala, con in sinistro a giro, sfiora il palo, poi ci prova Malen, che segna un grandissimo gol, ma viene annullato per un fuorigioco di millimetri. Al 26′ però il gol è buono, palla proprio di Dybala per l’olandese, stop e destro, rete del vantaggio giallorosso. Nella ripresa i giallorossi vanno a caccia del raddoppio che arriva con Dybala al 68′. Allungo sulla Juventus per Gasperini, che va a +3 su Spalletti nella corsa Champions.

foto x roma