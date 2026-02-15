Malen da record: 4 reti in 5 partite con la Roma. Solo Batistuta ha fatto meglio

Donyell Malen è già entrato in una ristretta cerchia di calciatori della Roma. L’attaccante è soltanto il secondo calciatore capace di segnare almeno quattro reti nelle prime cinque presenze in Serie A con la Roma nell’era dei tre punti a vittoria. Prima di lui ci erano riusciti soltanto Gabriel Omar Batistuta, autore di sei gol, e Stephan El Shaarawy con 4. Un biglietto da visita decisamente importante per l’ex Dortmund, che si è presentato nel migliore dei modi ai tifosi giallorossi.

