Malen: “Como? Uno dei momenti più stressanti da tanto tempo a questa parte. Mi sono sentito in colpa”

13/10/2026 | 14:07:00

Le parole di Donyell Malen in conferenza stampa: “Per noi è importante concentrarci su noi stessi. Personalmente, la frustrazione non è più così grande. È andata così, non era mia intenzione fare male a qualcuno o cose del genere. Quindi andiamo avanti. Siamo molto motivati per la partita di domani con il Real. Penso che sarà una serata fantastica per la Roma, perché giocheremo in casa in Champions League contro un grande club come il Real Madrid. Como? Dopo la partita è stato uno dei momenti più stressanti che abbia vissuto da tanto tempo, guardando i miei compagni giocare. Quando prendi un cartellino rosso e la tua squadra perde, senti che la colpa è tua. Penso, però, che quella di domani sia una partita a sé, che non ha molto a che vedere con quanto accaduto. Quindi andiamo avanti”.

foto x roma