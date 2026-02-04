Malen colpo del mercato. Diaby, Jones, Sorloth: illusioni e fantasie

04/02/2026 | 14:00:23

Il mercato del gennaio di solito non sposta gli equilibri, questa sessione ha regalato giorni frizzanti, qualche sorpresa e la monotonia delle ultime 24 ore. Nel rapporto qualità-prezzo noi crediamo che Malen sia stato il colpo migliore, la Roma ci punta per un nuovo ciclo. Doti indiscutibili e le caratteristiche giuste per essere il perfetto identikit per le ambizioni di Gasperini. Le ultime 48-72 ore hanno portato a traiettorie fantasiose e in qualche caso impossibili, cavalcate per clickbait, il sensazionalismo per eventuali (molto eventuali…) operazioni in casa Inter. Peccato che il Liverpool mai abbia aperto a Jones e l’Al-Ittihad a Diaby, eppure ogni giorno “filtrava fiducia” nella continua ricerca di 50 nomi a settimana. E peggio per chi si è preoccupato di verificare tracce (?) di mercato come Sorloth dall’Atletico Madrid alla Juventus a 20 ore dallo stop. Sarebbe stato più semplice completare il viaggio con Benzema (a proposito…) verso la Serie A per fare bingo ma al contrario.

Foto: sito Roma