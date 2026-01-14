Malen alla Roma: tutto in tre giorni! Affare in chiusura

14/01/2026 | 12:30:21

Donyell Malen sarà un nuovo attaccante della Roma. Confermata la nostra esclusiva di domenica scorsa: un nome nel silenzio e mai accostato ai giallorossi, ora siamo in chiusura. Ieri sera vi avevamo raccontato che la Roma stava lavorando per chiudere entro la giornata di oggi. C’è il via libera per la partenza nelle prossime ore dell’attaccante pronto per raggiungere la Capitale e per svolgere le visite con il suo nuovo club. Negli ultimi due giorni sono stati accostati diversi club a Malen alcun di purissima fantasia. Malen pronto per la Roma, grande colpo per Gasperini.

Foto: X Olanda