Malen: “A Roma sto bene, mi piace tutto. Il segreto di questi mesi? Lavorare forte”

02/06/2026 | 15:14:04

Donyell Malen, attaccante della Roma, ha parlato a Cronache di Spogliatoio.

Le sue parole: “Roma? Sì, mi piace molto. I tifosi e la città sono molto belli. Mi trovo bene qui. Mi piace il clima, mi piace il cibo”.

Qual è il suo cibo preferito? “Mi piacciono la pasta e anche la pizza ogni tanto. E mi piace molto la città. Se chiedi ai miei compagni, dicono sempre che sono in giro per la città perché mi piace stare fuori”.

Qual è stato il primo impatto con Roma? “Quando sono arrivato, i tifosi erano fuori ad aspettarmi e a urlare. Mi hanno accolto e abbracciato in un modo incredibile e lo apprezzo molto”.

Secondo me avrei avuto una buona possibilità, ma il calcio non funziona così. Io sono arrivato a gennaio e cerco di aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi, che sono molto più importanti del titolo di capocannoniere”.

C’è un compagno che è stato importante per lei a Roma fin dal primo giorno? “Tutti sono stati molto gentili. Conoscevo già Devyne dall’Olanda. Tutti hanno cercato di creare un legame con me dentro e fuori dal campo. Alcuni non parlano benissimo inglese, ma non importa: conta il feeling e lo stare insieme. Mi sono integrato molto bene”.

Qual è il segreto di questo inizio così forte? “Non credo ci sia un segreto in campo. Il calcio è fatto di momenti. Io ho lavorato duro e mi sono allenato tanto per arrivare qui e sentivo di essere pronto. A volte le cose devono semplicemente andare nel modo giusto, ma devi comunque lavorare tanto”.

Foto: X Roma