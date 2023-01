Ora è anche ufficiale: Youssef Maleh è un nuovo giocatore del Lecce

Come anticipato nei giorni scorsi, il Lecce accoglie ufficialmente il centrocampista Youssef Maleh della Fiorentina. Ecco il comunicato emanato dalla sua nuova squadra: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Youssef Maleh dall’ACF Fiorentina. Il calciatore, che si trova già a Lecce ed ha sostenuto le visite mediche, indosserà la maglia n. 32”.

Foto: Sito Ufficiale Lecce