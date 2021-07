Maleh: “Voglio restare alla Fiorentina. Il mio obiettivo è convincere il mister e la società”

Youssef Maleh, centrocampista della Fiorentina, dal ritiro di Moena è intervenuto in conferenza stampa. “Il mio ruolo è la mezzala sinistra, ora sto cercando di recepire quanto mi chiede mister Italiano. Sono fortunato perché il modulo è il 4-3-3, se poi dovesse essere diverso non ci sarebbero problemi perché sono abituato. Italiano ci chiede di consolidare il gioco, sono i primi giorni ed è normale che si fatichi. Stiamo migliorando tutti, non solo noi centrocampisti, anche gli altri. Obiettivo? Dare sempre il massimo e migliorarsi in ogni aspetto. Voglio convincere il mister e la società a tenermi per ritagliarmi il mio spazio”.

FOTO: Twitter Fiorentina