Maleh e Vandeputte rilanciano la Cremonese, buona la prima di Giampaolo: Parma KO
21/03/2026 | 16:54:33
La Cremonese torna a vincere dopo tre mesi, a Parma finisce 2-0 per la squadra di Giampaolo, alla prima in panchina con i lombardi, con le reti di Maleh e Vandeputte. La partita si sblocca la partita al 54′. Bordata da fuori area di Maleh, che si avventa su un rimpallo e lascia partire un gran mancino da quasi trenta metri. Al 59′ grandissimo contropiede della Cremonese con una palla perfetta di Vardy che manda in porta Vandeputte. Prima rete per il belga in Serie A.
foto x cremonese