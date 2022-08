Maleh carica la Fiorentina: “Conference? Non importa chi affronteremo”

Youssef Maleh, centrocampista della Fiorentina, ha parlato sui social del club dell’amichevole giocata ieri contro il Galatasaray: “Abbiamo fatto una buona gara, abbiamo iniziato un po’ lenti e loro ci hanno colpito segnando subito. Ma queste partite servono per mettere minuti nelle gambe, e loro erano avanti nella preparazione. Ma non ci sono alibi: dobbiamo sempre cercare di vincere. Il mister ci aveva chiesto di approcciare come se fosse una partita vera, lo abbiamo fatto per la maggior parte dei 90′. Poi loro ci hanno sorpreso e hanno fatto praticamente due tiri e due gol, abbiamo tenuto il pallino del gioco ma non siamo riusciti a concretizzare. Anche io potevo far meglio, il mister ci chiede di attaccare gli spazi”.

Il centrocampista classe ’98 s’è poi soffermato sulle possibili avversarie da affrontare in Conference League: “Non conosco le varie squadre, ma al di là di tutto dobbiamo farci trovare pronti. Qualsiasi squadra arrivi sarà uguale. Prima volta in Europa? Sì, anche col Marocco non ho mai giocato a livello internazionale. Sarà la prima volta per tanti ragazzi, ma tanti hanno anche già giocato in Europa e ci daranno una mano per arrivare pronti e cercare di passare il turno”.

Foto: Twitter Fiorentina