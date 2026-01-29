Maleh alla Cremonese: era già tutto previsto (dalla scorsa estate)

29/01/2026 | 17:55:35

Youssef Maleh dal Lecce alla Cremonese: affare fatto. E tutto fuorché una sorpresa rispetto a quanto vi avevamo raccontato in esclusiva dallo scorso luglio, aggiungendo poi che Davide Nicola stava spingendo per avere il centrocampista, avendolo messo in cima alla lista. A quei tempi non fu possibile raggiungere un accordo con il Lecce, adesso sì a conferma che l’allenatore ha sempre continuato a spingere per Maleh. Della serie: era già tutto previsto (dalla scorsa estate).

Foto: Twitter Lecce