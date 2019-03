Dopo l’infortunio di Marcelo Brozovic, Luciano Spalletti ha dovuto fare a meno anche di Joao Miranda. Il difensore brasiliano, chiamato a sostituire il diffidato Skriniar, ha dovuto abbandonare il campo per una sospetta frattura delle ossa nasali. Come riporta in un tweet ufficiale la società nerazzurra, il calciatore è stato portato immediatamente presso Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

Foto: Beinsports