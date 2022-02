Maldini: “Zlatan non ha intenzione di smettere e non sarà mai un problema per noi”

Ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Milan, ha parlato Paolo Maldini. Ecco le sue dichiarazioni: “Da calciatore era angosciante i primi anni fare il derby, poi negli ultimi anni di carriera mi divertivo. Non avevo riti scaramantici. Abbiamo avuto un calo fisico da parte di qualcuno. L’assenza di Rebic per un paio di mesi. Kessie dà molto equilibrio, inserimento e gol. Un allenatore fa la formazione iniziale pensando anche a come determinare la gara attraverso i cambi. Con Zlatan c’è un discorso aperto perché è molto indipendente e non finge rispetto alla sua situazione. Se lui non dovesse sentirsi di andare avanti, sarebbe lui a dircelo ma non la pensa così per ora. Non sarà mai un peso per noi.”

FOTO: Twitter Milan