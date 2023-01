Maldini: “Zaniolo? Valutiamo le opportunità, ma sempre nel perimetro delle nostre possibilità”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Paolo Maldini, ha così parlato dopo la sconfitta per 4-0 per mano della Lazio: “Non siamo il Milan degli anni ’90 che acquistava campioni. Noi abbiamo la necessità, e ribadisco la necessità, di avere una strategia. Da qui non ci scosteremo”. Poi ha proseguito: “Abbiamo una rosa superiore. Sappiamo di non essere al livello delle più grandi d’Europa, anche se poi quest’anno ci siamo qualificati agli ottavi di finale di Champions e questo è un altro grande traguardo. Kessié è partito perché ha avanzato richieste che noi non potevamo assecondare. Anche Romagnoli è andato via, ma nelle ultime 10 gare della scorsa stagione la coppia di centrali era Tomori-Kalulu. Il problema è che stiamo perdendo certezze”.

E su Zaniolo: “Per quello che riguarda Zaniolo, ha già detto tutto Massara. Noi le opportunità le valutiamo, è inutile nascondere la realtà. Non ci scosteremo dalla nostra visione visione e dalle nostre possibilità“.



Foto: Twitter Milan