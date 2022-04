Maldini: “Un attaccante a gennaio? Non c’era disponibilità per intervenire. Origi? Pensiamo a finire il campionato”

Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha parlato a Dazn, nel prepartita di Milan-Genoa.

Queste le sue parole: “Un rinforzo in attacco a gennaio? Non c’era disponibilità per intervenire in attacco a gennaio. Noi ci sentivamo forti. Eravamo al completo. In avanti l’assenza così prolungata di Ibra è per noi un problema. Abbiamo iniziato bene l’anno con risultati molto buoni. Per quanto riguarda la difesa, Kalulu è andato oltre ogni aspettativa e abbiamo fatto bene a puntare su di lui e non intervenire con atri innesti dopo il ko di Kjaer”.

Su Origi: “A sei giornate dalla fine, penserei solo a questa stagione per ora, poi penseremo al mercato”.

